Un motorista, grave al salirse de la vía en La Orotava

Un motorista se encuentra grave tras salirse de la carretera en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos ser registraron a última hoar de la noche de este viernes en el barrio de San Antonio del municipio de La Orotava. En ese momento, el 112 recibió una llamada en la que se alertaba de que una moto se había salido de la vía y precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyo personal se encargó de la primera asistencia al afectado.

El herido es un hombre de 48 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

También intervinieron agentes de la Policía Local, que instruyeron el atestado del accidente, así como de la Guardia Civil que colaboraron en el dispositivo.