Un motorista, grave al salirse de la vía en La Orotava
El afectado tuvo que ser trasaldado a un centro hospitalario con politraumatismos
Un motorista se encuentra grave tras salirse de la carretera en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Los hechos ser registraron a última hoar de la noche de este viernes en el barrio de San Antonio del municipio de La Orotava. En ese momento, el 112 recibió una llamada en la que se alertaba de que una moto se había salido de la vía y precisaba asistencia sanitaria.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyo personal se encargó de la primera asistencia al afectado.
El herido es un hombre de 48 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
También intervinieron agentes de la Policía Local, que instruyeron el atestado del accidente, así como de la Guardia Civil que colaboraron en el dispositivo.
- La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
- Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
- La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife
- Arden seis coches en el incendio de un taller en Tenerife
- Actualización de las alertas en Canarias: vientos de hasta 90 kilómetros hora en Tenerife
- Lope Afonso: «La mayoría prefiere que el Heliodoro siga siendo la casa del CD Tenerife»
- La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
- La bollería francesa hecha en Tenerife que triunfa en el casco histórico de La Laguna