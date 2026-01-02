Localizan al autor de un robo en Arona: estaba hospitalizado tras caer de altura mientras cometía otro delito

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos personas como presuntas responsables de un robo con fuerza perpetrado en un restaurante del municipio de Arona, del que se sustrajeron alrededor de 7.000 euros en efectivo, según informó este viernes la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación se inició tras conocerse los hechos y permitió identificar a tres personas presuntamente implicadas en el asalto. A partir de ese momento, se activó un dispositivo policial para su localización que concluyó con la detención de dos de los sospechosos.

El tercer implicado no pudo ser arrestado en ese momento, ya que se encontraba hospitalizado tras sufrir una caída desde altura mientras cometía otro robo en un establecimiento comercial.

Otros delitos

Además del robo con fuerza que motivó su detención, a los dos arrestados se les atribuye su presunta implicación en otros delitos. En el caso de uno de ellos, se le imputa también un delito de robo con violencia en un comercio y siete delitos leves de hurto.

A los otros dos implicados se les atribuyen cuatro delitos leves de hurto cometidos en distintos establecimientos comerciales de la zona de Los Cristianos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. La Policía Nacional ha enmarcado estas actuaciones dentro del Plan Comercio Seguro, cuyo objetivo es reforzar la seguridad de los establecimientos comerciales y ofrecer una respuesta rápida y eficaz frente a la delincuencia.