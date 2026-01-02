Herido tras caer de la azotea de una vivienda en Tenerife
El afectado sufrió diversos traumatismos y fue trasladado al HUC
Un hombre de 50 años ha resultado herido este viernes, 2 de enero, tras caerse desde la azotea de una casa terrera en la calle El Moral, en el municipio tinerfeño de La Laguna.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias (HUC), hasta donde fue evacuado al sufrir diversos traumatismos de carácter moderado.
Efectivos de la Policía Local y Nacional colaboraron en el dispositivo e instruyeron diligencias.
