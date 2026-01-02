Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido tras caer de la azotea de una vivienda en Tenerife

El afectado sufrió diversos traumatismos y fue trasladado al HUC

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 50 años ha resultado herido este viernes, 2 de enero, tras caerse desde la azotea de una casa terrera en la calle El Moral, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias (HUC), hasta donde fue evacuado al sufrir diversos traumatismos de carácter moderado.

Efectivos de la Policía Local y Nacional colaboraron en el dispositivo e instruyeron diligencias.

