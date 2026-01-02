Arden seis coches en el incendio de un taller en Tenerife
La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga ya las causas del fuego
Un incendio en un taller de mecánica en el transcurso de la madrugada de este viernes en el norte de Tenerife ha dejado seis coches calcinados y dos motos afectadas
Los hechos ocurrieron en una empresa de reparación de vehículos en el municipio de Icod de los Vinos, pasadas las 3:00 horas.
Agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil del Puerto de la Cruz ya investigan cómo pudo originarse el fuego en las instalaciones.
En la calle Ángel Guimerá
El suceso se produjo en un taller mecánico situado en la calle Ángel Guimerá, en la zona de San Felipe, según comentaron las fuentes consultadas.
Fueron vecinos de la zona quienes se percataron de que había llamas en el interior de la citada empresa y llamaron de inmediato a su propietario a las 3:10 horas.
El Centro Coordinador de Bomberos de la sala operativa del 1-1-2 activó a profesionales de los parques de Icod de los Vinos y de La Orotava, así como a bomberos voluntarios de Icod.
Atacado desde varios frentes
Hasta el citado enclave acudieron tres camiones autobombas, que sofocaron las llamas. El Consorcio Insular de Bomberos informó de que el incendio fue atacado desde varios puntos, con el objetivo de que el fuego no llegara a las viviendas colindantes.
Y los profesionales del organismo insular consiguieron su objetivo, después de refrescar el inmueble afectado y relevarse en el trabajo. Los bomberos permanecieron en la calle Ángel Guimerá hasta las 7:30 horas.
Además de los vehículos que quedaron calcinados, hubo otros dos que sufrieron daños por el excesivo calor y alguno se hallaba en el exterior del taller.
Inspección de los técnicos
En el servicio también colaboraron agentes de la Policía Local de Icod y guardias civiles del puesto principal de dicho municipio.
En la mañana de este viernes, el taller ha sido visitado por técnicos del Ayuntamiento para realizar un informe sobre si la estructura ha resultado afectada por las llamas.
