Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisRegalos de NavidadTiempo en TenerifeCD TenerifeRobos en Tenerife
instagramlinkedin

Una anciana acaba en el hospital tras una caída accidental en plena calle en Tenerife

La mujer, de 71 años, presenta traumatismo en una pierna según el Cecoes

Foto de archivo de una sala operativa del Cecoes 112.

Foto de archivo de una sala operativa del Cecoes 112. / E.D. / L.P.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de edad avanzada ha acabado en el hospital tras una caída accidental en plena calle en el sur de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se regsitraron poco antes de las once de la mañana de este 2 de enero en la calle Chimbesque, del municipio de San Miguel de Abona. A esa hora se recibió una llamada en el 112 en la que se alertaba de que una mujer había sufrido una caída y precisaba atención médica.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal se encargó de una primera asistencia a la afectada. Se trata de una mujer de 71 años con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

A consecuencia de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital del Sur.

Por su parte, agentes de la Policía Local que también acudieron a la incidencia se encargaron de instruir diligencias sobre los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents