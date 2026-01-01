Dos heridas en el vuelco de un automóvil en Tenerife
Ambas sufrieron traumatismos de carácter moderado
Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Tenerife.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo en la autopista TF-5, en el kilómetro 28, en el municipio de La Victoria de Acentejo, sobre las 07:56 horas.
En concreto, se trata del vuelco de un vehículo en el que resultaron heridas dos chicas de 20 y 21 años. Ambas sufrieron traumatismos de carácter moderado, siendo trasladas una de ellas al Hospital Universitario Hospiten Bellevue y la otra a Hospital San Juan de Dios.
En el dispositivo desplegado también participaron los bomberos, que aseguraron el vehículo; la Guardia Civil, que reguló la circulación e instruyó el atestado, y personal de Carreteras, que despejó la vía y colaboró en el dispositivo.
