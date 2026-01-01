Dos heridas en el vuelco de un automóvil en Tenerife

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo en la autopista TF-5, en el kilómetro 28, en el municipio de La Victoria de Acentejo, sobre las 07:56 horas.

En concreto, se trata del vuelco de un vehículo en el que resultaron heridas dos chicas de 20 y 21 años. Ambas sufrieron traumatismos de carácter moderado, siendo trasladas una de ellas al Hospital Universitario Hospiten Bellevue y la otra a Hospital San Juan de Dios.

En el dispositivo desplegado también participaron los bomberos, que aseguraron el vehículo; la Guardia Civil, que reguló la circulación e instruyó el atestado, y personal de Carreteras, que despejó la vía y colaboró en el dispositivo.