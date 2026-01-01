Balance de heridos en la última noche de 2025 en Canarias: 327 personas precisan asistencia sanitaria
El 112 contabiliza 833 incidentes durante la Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo
La actividad del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2, servicio dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, contabilizó, durante la Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo, un total de 833 incidentes que precisaron la movilización de recursos.
Estas intervenciones, realizadas desde las 22:00 horas del 31 de diciembre hasta las 07:00 horas del 1 de enero, suponen un descenso del 5,3% con respecto al año anterior, cuando se produjeron 880 percances.
Llamadas al 112
Aún mayor resultó la disminución en el número de llamadas al 112, una caída de un 15,9%, al contabilizarse 2.799 conexiones este año frente a las 3.329 recibidas en 2024, muestra de una creciente responsabilidad en el uso de este teléfono por parte de la población al utilizarse más para casos de urgencia o emergencia y menos para otro tipo de cuestiones de consulta o información.
Tipos de incidentes
Por tipologías, 327 incidentes se refirieron a las asistencias sanitarias (enfermedad, consultas médicas, transportes secundarios desde centros de salud a hospitales…), un aumento del 7,5% con respecto a los 304 en 2025.
Por su parte, se contabilizaron 319 incidentes relacionados con la seguridad de las personas (actos contra la propiedad, desorden en la vía pública, violencia…), un incremento del 1,5% en relación con los 314 el pasado año, y 67 accidentes de tráfico u otro tipo, un 4,6% más con respecto a los 64 de 2025.
Por el contrario, los descensos se situaron en asistencias técnicas (desprendimiento en carreteras, caída de tendido eléctrico, rescate de animales o achiques de agua), al registrarse ahora 60 incidentes de este tipo frente a las 73 del pasado año con una disminución del 17,8%; y, sobre todo, en extinción de incendios, al contabilizarse 41 incidentes frente a los 76 de 2025 con una caída del 46%.
Por provincias, la sala operativa de Las Palmas atendió 1.204 llamadas y prestó asistencia a 470 incidentes frente a las 1.595 llamadas y 363 incidentes en la sala operativa de Santa Cruz de Tenerife.
- El Gobierno de Canarias declara alertas por lluvias, viento y mar el 1 de enero
- La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
- La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
- Dávila viaja a Madrid para lograr el permiso de la DGT para las grúas exprés en las autopistas
- La Aemet avisa de rayos, lluvias y viento: así arrancará el 2026 en Canarias por la borrasca Francis
- Obras exprés en Santa Cruz: adjudicado el contrato que permite reducir los plazos para mejorar los barrios
- La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
- La Nochevieja se disfruta en la calle: bailes con orquestas por todo Tenerife