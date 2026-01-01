Apuntan con un puntero láser a un avión que salía de Tenerife
El vuelo partía del aeródromo del Sur con dirección a Lanzarote
Los incidentes en los vuelos no cesan ni en la última noche del año.
Los controladores aéreos han publicado en sus redes sociales un nuevo caso sucedido con un vuelo en Canarias.
En concreto, la tripulación de un avión que partía este 31 de diciembre de Tenerife Sur con destino Lanzarote informó que les han apuntado con un puntero láser durante el ascenso.
Este hecho les obligó a cursar la notificación a la Guardia Civil con la posición del láser indicada por la tripulación.
Riesgos
En su publicación, los controladores dejan claro que apuntar con un láser puede causar ceguera, por lo que, si se apunta a la cabina de un avión, puede ocasionar la incapacitación de la tripulación. Esta acción constituye un delito grave.
