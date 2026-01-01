Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apuntan con un puntero láser a un avión que salía de Tenerife

El vuelo partía del aeródromo del Sur con dirección a Lanzarote

Captura de la ruta del vuelo afectado.

Captura de la ruta del vuelo afectado. / Flightradar24

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los incidentes en los vuelos no cesan ni en la última noche del año.

Los controladores aéreos han publicado en sus redes sociales un nuevo caso sucedido con un vuelo en Canarias.

En concreto, la tripulación de un avión que partía este 31 de diciembre de Tenerife Sur con destino Lanzarote informó que les han apuntado con un puntero láser durante el ascenso.

Este hecho les obligó a cursar la notificación a la Guardia Civil con la posición del láser indicada por la tripulación.

Riesgos

En su publicación, los controladores dejan claro que apuntar con un láser puede causar ceguera, por lo que, si se apunta a la cabina de un avión, puede ocasionar la incapacitación de la tripulación. Esta acción constituye un delito grave.

