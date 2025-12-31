Pillados en un control en Arona con un coche de alquiler robado
Los dos jóvenes, que tienen antecedentes por hechos similares, han sido puestos a disposición judicial
Agentes de la Compañía de Playa de las Américas han detenido a dos personas, varones de 29 y 32 años, vecinos de El Fraile, acusados de un delito de receptación de vehículo.
Los hechos se produjeron cuando los agentes que se encontraban prestando servicio por la zona de El Fraile y realizaban un punto de verificación de vehículos y personas, sospecharon de un coche con dos ocupantes.
Una vez los agentes realizaron las gestiones oportunas, comprobaron que el vehículo estaba sustraído y había sido denunciado por la empresa de vehículos de alquiler, ya que no había sido devuelto.
Los ocupantes confirmaron que el vehículo no era suyo, por lo que los agentes procedieron a su detención, acusados de un delito de receptación de vehículo.
El vehículo fue intervenido y entregado a la empresa de alquiler, detalla la Guardia Civil en una nota. Los acusados tienen antecedentes policiales por hechos similares y junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
