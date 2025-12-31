Herido un motorista en una colisión contra un coche en Tegueste

Un motorista de 53 años ha resultado herido este miércoles con un traumatismo de carácter moderado al chocar contra un coche en Tegueste.

Los hechos han sucedido a las 11:30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre un coche y una moto en la TF-13, a la altura del kilómetro 7, y el motorista precisaba de asistencia sanitaria.

El personal del SUC asistió al motorista afectado antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias (HUC) mientras que la Guardia Civil y Policía Local controlaron el tráfico e instruyeron el atestado.