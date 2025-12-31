Herido un motorista en una colisión contra un coche en Tegueste
El hombre sufrió un traumatismo de carácter moderado
Santa Cruz de Tenerife
Un motorista de 53 años ha resultado herido este miércoles con un traumatismo de carácter moderado al chocar contra un coche en Tegueste.
Los hechos han sucedido a las 11:30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre un coche y una moto en la TF-13, a la altura del kilómetro 7, y el motorista precisaba de asistencia sanitaria.
El personal del SUC asistió al motorista afectado antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias (HUC) mientras que la Guardia Civil y Policía Local controlaron el tráfico e instruyeron el atestado.
- Santa Cruz cobrará la basura a los vulnerables y será casi gratis para la Iglesia
- La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
- Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
- El Gobierno de Canarias declara alertas por lluvias, viento y mar el 1 de enero
- Anunciada la fiesta más conocida de Tenerife para Nochevieja: prometen una noche vibrante con grandes sorpresas musicales
- Las torres gemelas más altas de España no están en Madrid ni en Barcelona: están en Canarias
- Convertir la plaza de España en una pista de patinaje, entre las 500 propuestas vecinales de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz
- Mueren dos moteros en Tenerife: «No había enterrado a mi hijo y ese señor ya estaba en la calle»