Estafa 26 millones en Alemania y se oculta en un chalé de lujo en Costa Adeje

Un ciudadano alemán de 67 años decidió disfrutar de un retiro dorado en el Sur de Tenerife después de que, según las autoridades germanas, presuntamente liderara una organización criminal que cometió estafas por valor de 26 millones de euros en unos negocios relacionados con la construcción.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, Baden-Wurtemberg (BKA), que desarticularon al grupo delictivo.

Estos profesionales solicitaron la colaboración de agentes de la Policía Nacional para realizar el registro de la vivienda en la Isla y un análisis detallado de su patrimonio y activos financieros en España.

Escondite en Torviscas Alto

Para hacer ese trabajo contaron con la ayuda de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de Santa Cruz de Tenerife.

El chalé de lujo en el que residía el presunto estafador y su pareja está situado en la zona de Torviscas Alto, en Costa Adeje. En este enclave abundan las casas y mansiones propiedad de ciudadanos de varias nacionalidades que tienen un alto poder adquisitivo.

Los agentes encontraron algo más de 3.150 euros en efectivo en el chalé de lujo de Torviscas Alto

Los agentes alemanes y españoles se dirigieron a un domicilio localizado en la calle La Rioja, que está valorado en dos millones de euros.

Dos mil euros

En el inmueble los funcionarios encontraron numerosa documentación de interés para la investigación, dispositivos informáticos y dinero en efectivo. También bloquearon las cuentas bancarias de dicho acusado.

En la citada vivienda, los investigadores encontraron algo más de 3.150 euros en efectivo; una cantidad muy reducida si se tiene en cuenta la magnitud de la presunta estafa.

Supuestamente, al menos en Tenerife, el germano detenido no tenía otras propiedades relevantes de interés para la causa.

Captación de dinero

El principal autor de las estafas fue arrestado en Alemania. Ejerció como director general de empresas dedicadas a la planificación y comercialización de proyectos de construcción.

Varios inversores privados aportaron dinero para edificar un complejo hotelero, un centro de conferencias y un aparcamiento en Constanza (Alemania), a través del desarrollo de una sociedad mercantil.

Pero en 2018 la Autoridad Suiza Supervisora de los Mercados Financieros (Finma) prohibió su actividad por realizar operaciones bancarias no autorizadas y ordenó el bloqueo de las cuentas de la firma.

Todavía más

Tal medida dejó sin fondos a las filiales alemanas, lo que llevó a la paralización de los proyectos. A pesar de ello, el varón de 67 años siguió presuntamente con la captación de dinero de forma ilegal, falsificó contratos y extrajo más de dos millones para fines propios.

Las autoridades judiciales germanas estiman que, por esa vía, obtuvo otros seis millones adicionales de nuevos inversores. En total, se estima que hizo 748 operaciones irregulares entre el 2012 y el 2019.