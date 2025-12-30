Mueren dos moteros en Tenerife: «No había enterrado a mi hijo y ese señor ya estaba en la calle»

Ayer fueron enterrados Orimar y Adrián, la pareja de motoristas que falleció en dos accidentes de tráfico ocurridos en carreteras del sur de Tenerife con apenas 17 horas de diferencia.

Sus respectivas familias tratan de asimilar la tragedia que ha llegado a sus vidas. La madre del joven, Ana, manifestó su indignación por el hecho de que el presunto autor del siniestro que acabó con su hijo quedara en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. «Yo no había enterrado a mi hijo y ese señor ya estaba en la calle», sentenció.

La progenitora de Adrián aseguró al programa Canarias al Cierre, de la Radio Canaria, que «lo más traumático es cómo me lo arrebataron; no se mató solo, no se cayó por un barranco, porque se despistó, se le cruzó una piedra o un animalito; se le cruzó un asesino, con mayúsculas».

El gran perdedor

La mujer admitió que el suceso la ha desbordado. «No estoy preparada ni para comprar un ataúd o para que me pregunten si tengo un seguro de defunción de mi hijo», apuntó.

Respecto a la tragedia, está convencida de que «el gran perdedor de todo esto es él», en referencia a Adrián. El joven tenía 28 años de edad y llegó a Tenerife con apenas cuatro desde su Venezuela natal.

En la Isla tenía como familiares directos a su abuela, a su progenitora y a una hermana.

Amante de los animales

Además de ser un apasionado de las motos y de la mecánica, era un gran amante de los animales. Según explica una persona de su entorno, «no podía ver a un animal en peligro, porque lo recogía y lo intentaba salvar».

También lo definen como «buena persona, muy noble y dispuesto a ayudar a quien lo necesitara; era muy amigo de sus amigos». La misma fuente comenta que su madre, Ana, tiene «mucho temple y valor», pues supo sacar adelante sola a sus hijos.

La mujer estuvo en la tarde de ayer rodeada por una docena de amigos de Adrián, algunos desde la infancia, y por su otra hija.

Cuando se apaguen los focos

En ese momento, no se sentía sola. Pero dejó claro que empezará a echar en falta a su hijo «cuando se apaguen los focos, como en el teatro», y se encuentre en soledad en su casa.

"Mi hijo fue destrozado por una piltrafa, por un deshecho humano"

Adrián medía 1,94 metros. Su madre llegó hasta él cuando yacía en el asfalto de la carretera entre San Miguel y Las Chafiras, a la altura de la gasolinera El Ramonal, en Las Zocas. Ana aseguró que, al destaparlo, comprobó que su hijo estaba «fracturado, destrozado de la cintura para arriba».

Y se preguntó: «¿por quién?; y ella misma se respondió: «por una piltrafa, un desecho humano».

"Olía a alcohol a dos metros"

En aquel momento, el conductor del Citroën contra el que chocó la Honda de Adrián estaba custodiado por seis u ocho guardias civiles. Según Ana, olía a alcohol a dos metros de distancia sin abrir la boca.

El entierro de Adrián se desarrolló en el cementerio del municipio de Adeje, donde el joven vivió y se educó durante años.

Sobre la relación que tenían Adrián y Orimar, la madre del primero aseguró que «eran amigos, compañeros de excursiones en moto, muy buenos amigos; se están contando cosas que no son ciertas, pero no es cuestión de hablar ahora de difuntos».

Homenaje a Orimar

El entierro de Orimar se desarrolló en el cementerio de Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife. En dicho camposanto reposan también los restos de sus familiares de varias generaciones.

Orimar nació en Venezuela y con nueve años llegó a Tenerife. Al igual que Adrián, hacía 24 años que había arribado a la Isla. Sus seres queridos proceden de La Cuesta (La Laguna) y ella en la actualidad vivía en El Escobonal (Güímar).

Un momento que tuvo especial emotividad se desarrolló cuando decenas de moteros aceleraron los motores de sus máquinas, una y otra vez, en recuerdo de Orimar ante el Tanatorio Servisa. «Ese instante nos llegó muy adentro», dijo un familiar directo.

Otra colisión

De hecho, su hermana, con la que apenas se llevaba nueve meses, sufrió una crisis de nervios.

Orimar falleció durante la tarde del pasado viernes. Tras una colisión con un turismo, salió despedida e impactó contra una guagua. Y quedó en los bajos del mencionado vehículo de transporte colectivo.