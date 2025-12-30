Localizado en Tenerife un ciudadano alemán acusado de estafar más de 21 millones en su país

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) del estado de Baden-Wurtemberg, han desmantelado una organización criminal dedicada a cometer estafas que superan los 21 millones de euros contra inversores alemanes entre los años 2012 y 2019.

El principal investigado es un hombre de 67 años, residente en el sur de Tenerife, que ejerció como director general de varias sociedades vinculadas a la planificación y comercialización de proyectos inmobiliarios. A través de una de estas empresas, logró captar fondos de inversores privados mediante contratos de participación destinados, supuestamente, a la construcción de un hotel, un centro de conferencias y un aparcamiento en la ciudad alemana de Constanza.

En 2018, la Autoridad Suiza Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA) prohibió su actividad al detectar que realizaba operaciones bancarias sin autorización y ordenó el bloqueo de las cuentas de la empresa. Esta decisión dejó sin liquidez a las filiales alemanas y provocó la paralización de los proyectos en marcha.

Pese a ello, el investigado continuó obteniendo dinero de manera ilegal, falsificando contratos y realizando retiradas de más de dos millones de euros para uso personal. De esta forma, consiguió captar más de seis millones de euros adicionales de nuevos inversores, a quienes hacía creer que se trataba de inversiones seguras y con alta rentabilidad.

Registro en una propiedad en el sur de Tenerife. / El Día

Colaboración

Dada la envergadura de la estafa, las autoridades alemanas solicitaron la colaboración de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife para localizar al sospechoso y a su pareja, así como para analizar su patrimonio y sus movimientos financieros en España.

La operación culminó con la detención simultánea del investigado en Alemania y con la entrada y registro de un chalet de lujo en el sur de Tenerife, valorado en unos dos millones de euros, donde residía junto a su pareja.

Durante el registro se incautó abundante documentación relacionada con los hechos, dispositivos informáticos y dinero en efectivo, además de procederse al bloqueo de las cuentas bancarias del investigado en territorio español.

Al detenido se le atribuyen varios delitos, entre ellos la infracción de la legislación bancaria alemana por la realización de operaciones de depósito no autorizadas en al menos 748 casos entre 2012 y 2019, causando un perjuicio económico de al menos 21 millones de euros. Asimismo, se le imputa un delito de estafa en el seno de organización criminal por unos cinco millones de euros entre 2018 y 2019, así como falsedad documental y abuso de confianza.