Encuentran el cadáver del hombre que desapareció en Tenerife en Navidad
El cuerpo sin vida fue localizado en un estanque, junto a la ermita de San Diego y la carretera general del Norte
El cadáver de un hombre fue localizado durante la mañana de ayer en una finca situada en el municipio de La Matanza de Acentejo. El cuerpo sin vida se hallaba en una propiedad ubicada junto a la carretera general del Norte (TF-217).
La persona fallecida estaba en el interior de un estanque muy próximo a la ermita de San Diego de dicha localidad y a la sede de la agrupación de Protección Civil de la zona.
Una de las hipótesis barajadas por las fuerzas de seguridad es que el varón es Antonio J.C.A., de 58 años de edad, vecino de La Matanza y que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 25 de diciembre.
Recursos de seguridad
Hasta el enclave acudieron agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, miembros del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, integrantes del puesto principal de La Victoria y policías locales de La Matanza.
En el servicio también colaboraron voluntarios de la agrupación de Protección Civil, que orientaron a los peatones para que cambiaran de acera a la altura del estanque y la ermita.
Alta vulnerabilidad
La desaparición de Antonio J.C.A. fue considerada como de alta vulnerabilidad desde el primer momento.
Así consta en el cartel divulgado por la ong SOS Desaparecidos, donde se informó de que el hombre medía 1,70 metros y tenía una complexión normal, pelo canoso y ojos castaños.
El cadáver fue trasladado en la jornada de ayer a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le realizará la autopsia para conocer las circunstancias reales en las que falleció.
