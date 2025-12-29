Una red de pesca ilegal captura tres tiburones angelotes en Canarias

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en una actuación conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias, personal de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias (Bomberos), ha intervenido recientemente una red de pesca ilegal en la costa de Punta Mujeres (Haría), que contenía la captura de tres ejemplares de tiburón angelote (Squatina squatina), una especie declarada "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas desde 2019.

La actuación se inició tras el aviso de un ciudadano que alertó sobre la presencia de un arte de pesca aparentemente abandonado en las proximidades del muelle de Punta Mujeres. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una "red fantasma", agentes del Seprona se desplazaron hasta el lugar, constatando la existencia de un trasmallo de aproximadamente 80 metros de longitud dispuesto en una zona de gran interés medioambiental.

Durante la inspección, se comprobó que la red contenía tres ejemplares de tiburón angelote, de los cuales dos ya habían fallecido. Debido a las difíciles condiciones del mar y la ubicación del arte, fue necesaria la intervención de bomberos y personal especializado para garantizar la retirada segura del material y la recuperación de los animales.

Delito contra la fauna

Los agentes del Seprona iniciaron una investigación para determinar la autoría de la instalación de la red, que culminó con la identificación y detención de dos varones por su presunta implicación en un delito contra la fauna, tipificado en el artículo 334.1 del Código Penal, al tratarse de la captura de una especie protegida y en peligro de extinción.

El Squatina squatina, conocido popularmente como tiburón angelote, es una especie propia del Atlántico oriental y del Mediterráneo cuya población ha sufrido un fuerte declive en las últimas décadas, principalmente debido a la pesca accidental y la pérdida de hábitat. Por ello, su protección se ha convertido en una prioridad tanto para las administraciones competentes como para los organismos internacionales dedicados a la conservación marina.

Colaboración ciudadana

Con actuaciones como esta, la Guardia Civil junto con el Gobierno de Canarias y el MAPA reafirman su compromiso con la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad marina y la sostenibilidad de los recursos pesqueros, agradeciendo además la colaboración ciudadana, que resulta fundamental para detectar e impedir este tipo de actividades ilícitas.

La Reserva Marina de la Isla Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote, situada en el Atlántico y gestionada conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias, abarca 70.700 hectáreas y protege un entorno único tanto en aguas interiores como exteriores.

Creada en 1995, esta área destaca por sus fondos rocosos y poco profundos, cuevas y túneles, y por la abundancia de praderas de sebadales, esponjas, briozoos y gorgonias. Sus aguas, enriquecidas por el afloramiento de aguas frías y nutrientes de la costa africana, sustentan una gran diversidad de especies, muchas de interés pesquero, como dorada, lubina, dentón, vieja o merluza, así como especies emblemáticas de zonas bien conservadas como el mero o el abade.