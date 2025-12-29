La Policía Nacional detiene en Tenerife a uno de los miembros de un grupo itinerante dedicado a las estafas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a uno de los miembros de un grupo itinerante dedicado a las estafas. La investigación se inició el pasado mes de noviembre, tras la denuncia presentada por una mujer de avanzada edad que manifestó haber sido víctima de una estafa conocida como el método del “hijo en apuros”.

Según relató la denunciante, se puso en contacto con ella una persona desconocida que se hizo pasar por su hijo, indicándole que había cambiado de número de teléfono porque el anterior se le había roto y que se encontraba en una situación urgente, solicitándole dinero. Asimismo, le informó de que en breve se pondría en contacto con ella su supuesto gestor.

Posteriormente, la llamó otro individuo, el cual se identificó como el gestor de su hijo, acordando la entrega de un sobre con 42.000 euros que fue recogido por una tercera persona. Más tarde, los estafadores volvieron a contactar con la víctima, indicándole que debía enviar más dinero mediante transferencias bancarias y en cajero, alcanzando dichas operaciones efectuadas por la mujer un total de 34.750 euros.

En los días posteriores la denunciante continuó siendo hostigada vía telefónica por el autor de los hechos, solicitándole ahora objetos de valor, ante lo cual la víctima entregó en esta ocasión más de medio kilo de joyas que valoró en 100.000 euros. Tras ello, el estafador intentó que entregara más dinero, siendo el personal bancario quien alertó en este momento a la mujer de que podría estar siendo víctima de una estafa debido a la cantidad de movimientos extraños que observaron en sus cuentas.

Los investigadores, siendo conocedores de que en días posteriores a la interposición de la denuncia la víctima habría quedado en hacer una nueva entrega de dinero, establecieron un dispositivo frente a su domicilio, el cual culminó con la detención de un varón de 18 años que habría llegado a la isla esa misma mañana con el único objetivo de recoger el dinero que había acordado el interlocutor que normalmente hablaba con la perjudicada, para regresar a la península horas más tarde.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su puesta en libertad con cargos, continuando la investigación por parte de los agentes con el objetivo de desmantelar por completo este Grupo Criminal dedicado a estafar a personas mayores mediante este modus operandi.