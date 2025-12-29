Encuentran un cadáver en una finca en Tenerife
Los investigadores sospechan que se trata de un hombre desaparecido en la zona el día de Navidad
Encuentran el cadáver de un hombre en una finca situada en el norte de Tenerife. El cuerpo sin vida ha sido encontrado en un terreno situado junto a la carretera general del Norte (TF-217), a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo.
Hasta el enclave se han desplazado agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, miembros del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, integrantes del puesto principal de La Victoria y policías locales de La Matanza.
Los agentes municipales se encargan de regular la circulación en dicha zona.
Hipótesis
Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el cadáver corresponde al vecino de La Matanza desaparecido el pasado 25 de diciembre.
El pasado día de Navidad desapareció en dicho municipio norteño Antonio J.C.A., de 58 años de edad y considerada como una desaparición de alta vulnerabilidad.
El cadáver será trasladado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le realizará la autopsia para conocer las circunstancias reales en las que falleció dicho hombre.
