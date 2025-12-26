Rescatan a un senderista accidentado en Bajamar

Un senderista resultó herido leve este martes por la tarde en las proximidades de Bajamar, municipio de La Laguna, Tenerife, y tuvo que ser rescatado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) junto a efectivos de Bomberos de Tenerife.

El accidente se produjo mientras el hombre realizaba actividades de senderismo por la zona, y los equipos de emergencia acudieron de inmediato para asegurar su evacuación sin complicaciones graves.

Evacuación y atención sanitaria

Tras ser rescatado, el senderista fue trasladado en la aeronave a la base de La Guancha, donde recibió asistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fue trasladado al hospital más cercano para completar la valoración médica y garantizar su recuperación.

Los equipos de rescate destacaron la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad en senderos y zonas de montaña, así como de contar con dispositivos de comunicación y aviso en caso de emergencia.