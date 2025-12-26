Rescatan a un senderista accidentado en Bajamar
El helicóptero del GES y Bomberos de Tenerife evacuaron al hombre tras sufrir un accidente leve, siendo trasladado por el SUC al hospital más cercano
Un senderista resultó herido leve este martes por la tarde en las proximidades de Bajamar, municipio de La Laguna, Tenerife, y tuvo que ser rescatado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) junto a efectivos de Bomberos de Tenerife.
El accidente se produjo mientras el hombre realizaba actividades de senderismo por la zona, y los equipos de emergencia acudieron de inmediato para asegurar su evacuación sin complicaciones graves.
Evacuación y atención sanitaria
Tras ser rescatado, el senderista fue trasladado en la aeronave a la base de La Guancha, donde recibió asistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fue trasladado al hospital más cercano para completar la valoración médica y garantizar su recuperación.
Los equipos de rescate destacaron la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad en senderos y zonas de montaña, así como de contar con dispositivos de comunicación y aviso en caso de emergencia.
