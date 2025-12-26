Mueren dos personas en el incendio de una casa en Tenerife
El suceso ocurrió minutos antes de las seis y media de la madrugada
Un hombre de 63 años y una mujer fallecieron durante un incendio en el interior de una vivienda en el norte de Tenerife en la madrugada de este viernes.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 6:30 horas en la calle Real, en el municipio de La Matanza de Acentejo.
La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de que había fuego en una vivienda y activó a varios recursos de emergencias y seguridad.
Hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife, tres ambulancias (una medicalizada, otra sanitarizada y una básica), agentes de la Guardia Civil y miembros de la Policía Local.
Víctimas inconscientes
Los bomberos rescataron a las dos víctimas, que se hallaban inconscientes, a la vez que realizaron los trabajos para extinguir las llamas, que afectaron a la totalidad del domicilio.
Los profesionales de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) efectuaron las tareas de reanimación de las personas afectadas, pero sin resultado positivo, por lo que sólo pudieron confirmar su fallecimiento.
Agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil del Norte de Tenerife realizan la investigación para determinar qué pudo ocurrir en el interior de la casa.
- Santa Cruz da cinco días al Mercado para explicar la presencia de heces
- La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
- La Aemet avisa de inestabilidad en Tenerife: lluvias, viento fuerte y bajada de temperaturas
- La cafetería de moda está en Tenerife: así es el rincón que enamora por su bollería francesa artesanal
- Esta es la churrería de Tenerife a la que tienes que ir sí o sí: siempre hay cola
- Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación de monóxido en Palencia
- El Gobierno canario licita el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Tenerife Norte
- No es un decorado de cine: el rincón secreto de Tenerife que parece sacado de un mundo fantástico