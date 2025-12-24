Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Lotería de Navidad deja dos millones en TenerifeComprobar LoteríaTiempo en TenerifeViviendas públicasPensiones CanariasPetrolero ruso
instagramlinkedin

Rescatan a un senderista herido tras una caída en el Teide

La presencia de placas de hielo y nieve hizo que evacuaran al herido

Rescate en el Teide

Rescate en el Teide / Bomberos de Tenerife

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Bomberos del parque de La Orotava rescataron este martes a un senderista que había sufrido una caída en Montaña Blanca, en el Parque Nacional del Teide, y que le impedía poder continuar la marcha.

Tras la asistencia del afectado por parte de Cruz Roja, lo evacuaron de la zona, en la que había presencia de nieve y placas de hielo, para que sus acompañantes pudieran trasladarlo al centro de salud más cercano.

También, mientras realizaban un ejercicio práctico, los bomberos del parque de Guía de Isora fueron requeridos, sobre las 15.40 horas, para rescatar a otro grupo de senderistas que no podían continuar en la zona del Refugio de Altavista, en El Teide.

Debido a la presencia de placas de hielo en el camino, los efectivos los acompañaron hasta el teleférico, evitando así un posible accidente, recoge una nota de Bomberos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents