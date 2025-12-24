Accidente laboral grave en Canarias con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería

Un grave accidente laboral ha ocurrido este miércoles, alrededor de las 13:00 horas, en el interior de las instalaciones de la empresa Postureo, situadas en el Parque Empresarial El Goro de Telde (Gran Canaria), según informa Telde Actualidad. El accidente dejó a dos personas heridas, una de ellas en estado crítico.

Según fuentes policiales consultadas por Telde Actualidad, el accidente se produjo cuando un elevador desestabilizó una estantería de paneles, presuntamente relacionados con estructuras modulares utilizadas en la fabricación de casas contenedores. Los paneles cayeron de forma cascada sobre dos trabajadores, un hombre y una mujer, causándoles traumatismos graves.

La mujer sufrió lesiones de extrema gravedad, y se teme por su vida, mientras que el hombre resultó herido con varios traumatismos. Ambos fueron atendidos rápidamente en el lugar por el personal sanitario y, debido a la gravedad de las heridas, fueron trasladados a dos hospitales de la capital grancanaria: el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y el Hospital Universitario Doctor Negrín, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

Establecimiento de El Goro (Telde) donde se ha producido un grave accidente laboral este miércoles, 24 de diciembre / Telde Actualidad

Despliegue de emergencias y labores de rescate

El incidente provocó un gran despliegue de recursos de emergencia. Intervinieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria y agentes de la Policía Local. La zona fue acordonada para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate y atención sanitaria.

Las primeras informaciones indican que el accidente ocurrió en una nave industrial dedicada a la venta de casas modulares, donde los paneles estructurales o contenedores pueden perder estabilidad durante el proceso de manipulación. El incidente está siendo investigado por las autoridades competentes para esclarecer las causas exactas del suceso.

Este accidente laboral ha causado una gran conmoción en el entorno empresarial de El Goro, una zona industrial con una gran actividad en la fabricación y venta de casas modulares. Las autoridades locales, en colaboración con la Inspección de Trabajo, continúan con las investigaciones pertinentes para determinar las causas y responsabilidades del accidente.