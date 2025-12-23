A prisión el líder de la secta destructiva desmantelada en Tenerife

El líder de la secta destructiva que realizaba ritos de Santería y que fue desmantelada la pasada semana en Tenerife ingresó en prisión provisional a la espera de juicio.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cinco personas que estaban vinculadas a dicho grupo. De ellas, cuatro fueron arrestadas en Tenerife y la otra en Las Palmas de Gran Canaria por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Actuaban sobre personas vulnerables

Los arrestados, presuntamente, lideraban un grupo que, al objeto de enriquecerse ilícitamente y al amparo de prácticas propias de santería (culto afroamericano), sometían a un control absoluto a sus adeptos (personas con distintas vulnerabilidades) a quienes manipulaban mediante la utilización del engaño y la inculcación de miedos, en ocasiones, de tipo espiritual.

Los detenidos gestionaban un grupo que, bajo una apariencia de espiritualidad, realizaba rituales esotéricos a cambio de una importante prestación económica, para la supuesta obtención de beneficios personales, o bien evitar males de tipo espiritual o incluso enfermedades.

Durante los rituales desarrollados se sacrificaban animales y se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud, como el estramonio, el popper o la cocaína.

Víctimas con problemas psiquiátricos

El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo destructivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta destructiva y medidas cautelares para el resto de los arrestados.

Avisos a los investigadores

Los especialistas encargados de estas investigaciones mantienen habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados garantizando, en todo momento, el anonimato y la confidencialidad.

Los agentes advierten a la población del riesgo que entrañan este tipo de grupos dado que, en el marco de unas actividades aparentemente espirituales y utilizando el engaño y la coacción de sus seguidores, desarrollan actos ilícitos a cambio de importantes prestaciones económicas.