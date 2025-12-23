Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Lotería de Navidad deja dos millones en TenerifeComprobar LoteríaGuaguas de Santa CruzTelescopio canarioSistema de financiaciónTiempo en Tenerife
Herido un motorista en una colisión contra un coche en Adeje

El accidente tuvo lugar en la TF-1, a la altura del kilómetro 78

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 34 años ha resultado herido en la madrugada de este martes con policontusiones de carácter moderado en una colisión contra un coche en Adeje.

Los hechos han sucedido a las 01.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado en la TF-1, a la altura del kilómetro 78.

El personal del SUC asistió al motorista y lo trasladó a Hospiten Sur mientras que la Guardia Civil realizó el atestado y el personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras limpió la vía.

