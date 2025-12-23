Herido un joven tras salirse de la carretera con su coche en La Laguna

Un joven de 19 años resultó herido en la noche de este lunes con un traumatismo craneal de carácter moderado al salirse de la vía con su coche en La Laguna.

Los hechos sucedieron pasadas las 23.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la salida de vía de un turismo en la TF-5, a la altura del kilómetro 10.

El equipo sanitario del SUC valoró al afectado y lo trasladó al Hospital San Juan de Dios mientras que los bomberos del Consorcio de Tenerife aseguraron el coche y colaboraron con los recursos desplazados.

La Guardia Civil se encargó de las diligencias y el personal de carreteras de limpiar la vía.