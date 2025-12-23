Herido un joven tras salirse de la carretera con su coche en La Laguna
El afectado sufrió una salida de la TF-5, a la altura del kilómetro 10
Santa Cruz de Tenerife
Un joven de 19 años resultó herido en la noche de este lunes con un traumatismo craneal de carácter moderado al salirse de la vía con su coche en La Laguna.
Los hechos sucedieron pasadas las 23.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la salida de vía de un turismo en la TF-5, a la altura del kilómetro 10.
El equipo sanitario del SUC valoró al afectado y lo trasladó al Hospital San Juan de Dios mientras que los bomberos del Consorcio de Tenerife aseguraron el coche y colaboraron con los recursos desplazados.
La Guardia Civil se encargó de las diligencias y el personal de carreteras de limpiar la vía.
- Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo
- El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla
- Santiago del Teide logra un récord Guinness: el turrón más largo del mundo
- La Aemet prevé lluvias moderadas en las medianías de Tenerife y heladas en cotas altas
- Navidad en Santa Cruz de Tenerife: el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público
- La Laguna de 1588 renace en 3D con la ayuda de la inteligencia artificial
- La suerte rompe la sequía en La Chasnera con el tercer premio de Navidad