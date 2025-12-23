Un agente fuera de servicio sorprende a un hombre robando en Tenerife
Los hechos delictivos ocurrieron en un Centro Comercial ubicado en Icod de los Vinos donde el agente se encontraba paseando con su familia
Un agente de la Guardia Civil perteneciente al Puesto Principal de Icod de los Vinos, mientras se encontraba fuera de servicio, en compañía de su familia en un Centro Comercial ubicado en el municipio, pilló infraganti a un varón cuando sustraía en un comercio un total de 9 perfumes de diferentes marcas de alta gama valorados en 700 euros aproximadamente.
El comportamiento que estaba teniendo el presunto delincuente llamó la atención del Guardia Civil mientras paseaba tranquilamente en su tiempo libre, circunstancia que hizo que prestara especial atención y control a lo que pudiera ocurrir. En poco tiempo el Guardia Civil intuyó que, con el comportamiento del ya detenido, tenía la clara intención de hurtar efectos en las tiendas aledañas. En poco tiempo pudo verificar que era así, que se encontraba hurtando perfumes, por lo que decidió intervenir de manera inmediata, identificándose como Guardia Civil y pidiendo refuerzos a una patrulla de seguridad ciudadana para proceder a su detención.
Los efectos pudieron ser recuperados y se trasladó al detenido a dependencias del Puesto Principal de Icod de los Vinos para la instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.
- Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo
- El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla
- Santiago del Teide logra un récord Guinness: el turrón más largo del mundo
- La Aemet prevé lluvias moderadas en las medianías de Tenerife y heladas en cotas altas
- Navidad en Santa Cruz de Tenerife: el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público
- La Laguna de 1588 renace en 3D con la ayuda de la inteligencia artificial
- La suerte rompe la sequía en La Chasnera con el tercer premio de Navidad