Un agente fuera de servicio sorprende a un hombre robando en Tenerife

Un agente de la Guardia Civil perteneciente al Puesto Principal de Icod de los Vinos, mientras se encontraba fuera de servicio, en compañía de su familia en un Centro Comercial ubicado en el municipio, pilló infraganti a un varón cuando sustraía en un comercio un total de 9 perfumes de diferentes marcas de alta gama valorados en 700 euros aproximadamente.

El comportamiento que estaba teniendo el presunto delincuente llamó la atención del Guardia Civil mientras paseaba tranquilamente en su tiempo libre, circunstancia que hizo que prestara especial atención y control a lo que pudiera ocurrir. En poco tiempo el Guardia Civil intuyó que, con el comportamiento del ya detenido, tenía la clara intención de hurtar efectos en las tiendas aledañas. En poco tiempo pudo verificar que era así, que se encontraba hurtando perfumes, por lo que decidió intervenir de manera inmediata, identificándose como Guardia Civil y pidiendo refuerzos a una patrulla de seguridad ciudadana para proceder a su detención.

Los efectos pudieron ser recuperados y se trasladó al detenido a dependencias del Puesto Principal de Icod de los Vinos para la instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.