Detenido en Sevilla con 47 relojes de alta gama falsificados que iba a vender en Canarias

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el aeropuerto de Sevilla que llevaba en su equipaje 47 relojes de alta gama falsificados, que pretendía vender en las Islas Canarias, y que habrían alcanzado en el mercado negro un valor superior a los 800.000 euros.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que el operativo se inició gracias al intercambio de información entre la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (Udaiff) de este cuerpo del aeropuerto de Málaga y la unidad homóloga en Sevilla.

Tras realizar un exhaustivo análisis de riesgo sobre los pasajeros, la investigación se centró en un viajero con destino a Gran Canaria, cuyos movimientos sugerían una posible vinculación con actividades relacionadas con el tráfico de mercancías falsificadas.

Bulto sospechoso

Durante las labores de verificación fiscal y tras el análisis documental del equipaje, los efectivos de la Guardia Civil localizaron un bulto facturado que contenía la totalidad de la mercancía, y en su interior se hallaron 47 relojes, todos ellos réplicas de diferentes modelos de alta gama.

El material se encontraba distribuido en bolsas individuales, preparado presuntamente para su posterior distribución y venta en el mercado ilícito.

Puesto a disposición judicial

La valoración estimada de los artículos, tomando como referencia el precio de mercado de los productos originales, asciende aproximadamente a 822.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con la mercancía intervenida y la persona investigada, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Sevilla.