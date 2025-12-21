Policías locales localizan a una menor de 14 años desaparecida en Tenerife

Una patrulla de la Policía Local de Arafo localizó a primeras horas de la tarde de ayer a una menor de 14 años cuya desaparición había sido denunciada pocas horas antes.

La adolescente, vecina del municipio de Candelaria, se hallaba con sus padres, pero, tras una discusión familiar, se marchó del lugar y los progenitores no pudieron localizarla.

Ante dicha circunstancia, los padres acudieron al puesto de la Guardia Civil de Güímar e interpusieron la denuncia a las 12:00 horas.

Una batida efectiva

Agentes municipales de Arafo realizaron batidas para ver si veían a la menor de edad. Minutos antes de las 14:30 horas, dichos funcionarios detectaron un movimiento extraño detrás de unos contenedores de residuos urbanos en la zona residencial de Golpa, muy cerca del límite territorial con Güímar, en la carretera general del Sur (TF-28).

Al ver a los policías locales, la menor de edad se echó a correr y los agentes consiguieron alcanzarla.

Después de hablar con mucha tranquilidad y ‘mano izquierda’ con la niña, la convencieron para que los acompañara. La menor se hallaba en buen estado de salud.

Los policías locales avisaron a los padres para que acudieran al lugar mencionado. Y los progenitores se dirigieron a recoger a su hija. La patrulla logró, de esa manera, resolver la situación antes de que se volviera más compleja.