Investigan a un empleado del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria por agredir sexualmente a una compañera

"Llame por favor a la policía"; fue la petición de ayuda de una auxiliar administrativa del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias a la paciente a la que atendía por teléfono para intentar poner fin a la agresión sexual que acababa de sufrir por parte de su compañero de oficina. Así figura en la denuncia que interpuso por unos hechos ocurridos el ocho de febrero de 2023 y que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria.

La empleada ya notaba desde que empezó a ejercer en el centro una confianza excesiva por parte del administrativo L. B. F. Con frecuencia les enseñaba a ella y a otra compañera memes y fotografías de sus mascotas. También hacía comentarios machistas y sexistas en el lugar de trabajo, como "aquí hay que llevar falda", "dónde te vas a cambiar" o "las mujeres deben estar en casa".

Pero no fue hasta las dos de la tarde del día de los hechos cuando todo estalló. La denunciante se encontraba asignando citas en los mostradores del hospital, un espacio que comparte con su presunto agresor, que al menos en ese momento pertenecía al servicio de pediatría, y con un tercer empleado. A las 14:05 horas, se pone los auriculares para hablar con una paciente.

La denunciante activó el altavoz para que se diera cuenta de que había alguien al teléfono

La víctima, representada por el despacho Vokse Abogados, declaró en sede judicial que el denunciado se levantó del asiento y se dirigió a su escritorio, aunque no le dio mayor importancia porque tenía al lado un armario donde guardaba material de oficina y efectos personales. Sin embargo, cuando se giró para continuar la llamada notó cómo la cogía por detrás, dejándola inmovilizada y con dolor de cuello. El auxiliar supuestamente le animó a continuar hablando, pero ella le reclamó que aflojara su agarre.

El presunto agresor habría aprovechado su posición para tocarle las partes íntimas en al menos dos ocasiones, según recoge la denuncia. La mujer trató de frenarlo, activando y desactivando el altavoz para que viera que había una paciente al otro lado del teléfono. Finalmente, tuvo que lanzar al varón con fuerza hacia atrás para deshacer la presión que ejercía sobre su cuello y fue así como logró liberarse.

Pidió auxilio a su interlocutora

En ese momento, pidió auxilio a su interlocutora y le indicó que acababa de sufrir una agresión sexual. Tardó un poco en responder porque decía que se encontraba con su hijo, pero la administrativa le rogó que se lo contara e hiciera la llamada.

La víctima aseguró que, en un momento de la supuesta agresión y en el instante en el que lanzó el codazo para liberarse, vio al tercer compañero de oficina girado hacia ellos con el móvil en la mano. No obstante, cuando le contó a la paciente lo ocurrido el presunto agresor se encontraba tosiendo en voz alta.

El trabajador supuestamente hacía comentarios machistas en la oficina

Después de los hechos, él regresó a su asiento y permaneció otros diez minutos en el lugar. Ella, tras quedarse sola, decidió llamar al número de seguridad para indicar que acababa de sufrir una agresión, pero según su declaración no hubo ninguna intervención. Minutos después, su compañero volvió para buscar algo y supuestamente le preguntó que "quién era la puta paciente".

La administrativa acudió la semana siguiente al médico por dolor de cuello y una inflamación en el vientre y le contó a su doctora lo sucedido. Ese mismo día, le pidió a su superior un cambio de puesto de trabajo, que tardó más de un mes en materializarse.