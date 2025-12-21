Heridos los dos ocupantes de una moto al sufrir un accidente en Tenerife
Ambos fueron trasladados al hospital
Santa Cruz de Tenerife
Los dos ocupantes de una motocicleta ha resultado heridos de carácter moderado en un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Sobre las 23 horas una llamada alertó al 112 de que un turismo y una motocicleta habían colisionado en Adeje y los dos ocupantes de esta última precisaban asistencia sanitaria.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesario y el personal sanitario valoró y asistió a los dos afectados que fueron trasladados al hospital.
- El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz
- La Aemet pronostica heladas y nieve en Tenerife este sábado
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- El Teide nevado visto desde el espacio: Copernicus muestra una imagen del pico tras el paso de la borrasca Emilia
- Desmantelan una secta en Tenerife que usaba ritos de santería para encubrir delitos
- Las borrascas Claudia y Emilia remontan la temporada de lluvias en Canarias tras un octubre muy seco
- Chinamada en La Laguna: vivir en el límite
- El Ayuntamiento de La Laguna finaliza la reforma integral de los vestuarios del Anexo del Francisco Peraza