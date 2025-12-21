Heridos los dos ocupantes de una moto al sufrir un accidente en Tenerife

Los dos ocupantes de una motocicleta ha resultado heridos de carácter moderado en un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 23 horas una llamada alertó al 112 de que un turismo y una motocicleta habían colisionado en Adeje y los dos ocupantes de esta última precisaban asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesario y el personal sanitario valoró y asistió a los dos afectados que fueron trasladados al hospital.