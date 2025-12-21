Colombia incauta 18 toneladas de cocaína cerca de Canarias en su pulso con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sacó pecho este domingo del decomiso de 18 toneladas de cocaína en aguas cercanas a Canarias que, junto a otro alijo de 9.000 kilos interceptado en el Pacífico, constituye "una de las mayores incautaciones de la historia" para el país centroamericano. El mandatario lo anunció en sus redes sociales y respondió así a las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que en su política contra el narcotráfico le advirtió de que sería "el siguiente" después de Venezuela en situarse en su punto de mira militar.

Las dos operaciones llevadas a cabo por la Armada Nacional colombiana lograron saldarse con 27 toneladas de droga intervenida en un margen de apenas 48 horas. Una veintena de personas que se encontraban a bordo de las embarcaciones han sido detenidas como presuntas autoras de diversos delitos contra la salud pública.

Petro subrayó además en su cuenta de X que ambos dispositivos se completaron "sin un solo muerto".

El único dato que ha ofrecido el presidente colombiano sobre el abordaje llevado a cabo "cerca de las Islas Canarias" es que el barco intervenido navegaba con 18.000 kilos de cocaína y que en el dispositivo también intervino la Policía europea. Sin embargo, hasta el momento las autoridades españolas no han dado ninguna información al respecto.

La segunda ruta fue interceptada en aguas del Pacífico mediante un amplio operativo en el que también participaron Panamá, Australia, Costa Rica y El Salvador. A bordo de varias embarcaciones, los narcotraficantes trataban de transportar a tierra firme nueve toneladas de droga con el objetivo de hacerla circular en el mercado ilícito.

Un contexto de roces

Las declaraciones de Petro llegan en un contexto de roces, que se han venido incrementando a lo largo del año, con Trump. El mandatario estadounidense retiró a Colombia de la lista de países que colaboran en la lucha contra el tráfico de drogas y llegó a tildar a su presidente de "líder del narcotráfico".

La respuesta del exguerrillero no tardó en llegar: "Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia. Es una lástima porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo".

Aumento de las incautaciones

El norteamericano, por su parte, le auguró "grandes problemas" si "no se da cuenta" de que el país centroamericano está "produciendo mucha droga".

Los datos reflejan un aumento de las intercepciones de sustancias estupefacientes llevadas a cabo por Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó de un aumento de las incautaciones de cocaína de un 8% con respecto al año anterior y de un 21% de laboratorios de droga destruidos. También crece, un 17%, el número de criminales capturados o abatidos.