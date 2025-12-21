Los bomberos rescatan de un barranco a un hombre de 60 años herido en Tenerife
El afectado, de 60 años, cayó al barranco de Santos
Santa Cruz de Tenerife
Los bomberos han rescatado del barranco de Santos, en Tenerife, a un hombre de 60 años herido de carácter moderado, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Sobre las 8:30 horas una llamada alertó al 112 de que una persona se había precipitado a un barranco y precisaba asistencia sanitaria.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataron al afectado del barranco y lo evacuaron hasta el lugar en el que se encontraba el personal de la ambulancia, que lo trasladó al hospital.
