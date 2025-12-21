Los bomberos rescatan de un barranco a un hombre de 60 años herido en Tenerife

Los bomberos han rescatado del barranco de Santos, en Tenerife, a un hombre de 60 años herido de carácter moderado, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 8:30 horas una llamada alertó al 112 de que una persona se había precipitado a un barranco y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataron al afectado del barranco y lo evacuaron hasta el lugar en el que se encontraba el personal de la ambulancia, que lo trasladó al hospital.