Rescatan a una menor cuya cabeza quedó atrapada en una barandilla en Lanzarote

Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han tenido que rescatar a primera hora de la tarde de este sábado a una menor que, mientras jugaba en una vivienda terrera de Playa Honda, quedó atrapada en una barandilla sin poder sacar la cabeza. El incidente se pudo solventar sin mayores complicaciones gracias a la rápida intervención.

Los servicios de emergencias fueron activados a las 13:50 horas por el aviso de un particular de que había una menor, de ocho años, atrapada en una reja en la calle Los Alisios, en el término municipal de San Bartolomé.

Los bomberos del Parque Central acudieron entonces al domicilio, donde vieron a la niña bastante nerviosa debido a la situación en la que se encontraba. Lo primero que hicieron fue tranquilizarla para poder actuar con calma.

En estado de nerviosismo

Fue necesario emplear un separador hidráulico para generar un hueco lo suficientemente amplio como para que la menor pudiese sacar la cabeza después del susto.

Una vez liberada, se dio por finalizado el servicio y los bomberos regresaron a la base.