Rescatado en helicóptero tras sufrir una caída en un sendero del Teide

Un hombre de 31 años ha sido rescatado este sábado por un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias tras sufrir una caída en el sendero de Montaña Blanca, en el Parque Nacional del Teide, en el municipio de La Orotava, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que, por tanto, una persona precisa de asistencia sanitaria por caída, de forma que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave, accedieron hasta el afectado y, tras prestarle una primera atención, lo izaron al aparato para evacuarlo hasta la helisuperficie de La Guancha.

Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al senderista, que presentó un traumatismo en miembro superior de carácter moderado y lo trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Efectivos de Bomberos, miembros del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española, Guardia Civil, personal de Medio Ambiente y del Parque Nacional del Teide también intervinieron en el dispositivo desplegado en la zona.