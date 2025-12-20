Desmantelan una secta en Tenerife que usaba ritos de santería para encubrir delitos

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una secta cuyos responsables estaban asentados en Tenerife desde hacía algunos años.

La investigación y la explotación de la operación ha sido llevaba a cabo por miembros de la Comisaría General de Información llegados desde Madrid de forma específica para intervenir con integrantes de dicho grupo.

La secta presuntamente realizaba ritos afrocubanos o de santería, con los que al parecer encubrían una serie de prácticas delictivas.

Intereses del líder

Según los escasos datos que han trascendido, dichas acciones de la religión Yoruba eran adaptadas a los intereses del líder, un varón de mediana edad que residía en la zona de La Esperanza, en El Rosario.

La operación policial se llevó a cabo esta semana sobre un colectivo no excesivamente numeroso y en la misma se arrestó al presunto cabecilla.

Algunas de las personas que eran captadas para vivir con el líder y su pareja en la misma vivienda.

Gran capacidad de influencia

El cabecilla tenía una gran capacidad de influencia en las decisiones de algunos de sus seguidores en asuntos tan relevantes como la salud o en la gestión económica.

Varias fuentes confirmaron que la investigación sigue su curso y que, por el momento, se mantiene el secreto de sumario.

Las pesquisas fueron iniciadas por agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, que después remitieron el asunto a sus compañeros de la Comisaría General en Madrid.

Acciones delictivas

El psicólogo Manuel Pérez Torres, experto en sectas y representante de asociaciones de víctimas, explica que las operaciones policiales no se dirigen a las prácticas religiosas, sino a las presuntas acciones delictivas que se desarrollan de forma paralela por algunos responsables.

Recuerda Pérez Torres que la santería "está muy normalizada y extendida" en Canarias; "casi forma parte de nuestra cultura". Y aclara que "algunas de estas prácticas llegan a tener un funcionamiento sectario".

Señala que la emigración de un número importante de canarios a países donde está muy extendida la religión Yoruba y su acercamiento a la misma ha propiciado que, al regresar al Archipiélago, esos ciudadanos hayan continuado con tales prácticas.

Y, de forma paralela, los procesos de inmigración de personas de dichos países latinoamericanos hacia Canarias han contribuido también a al desarrollo de tales ritos en las islas.

Desde el punto de vista de dicho especialista, en algunos de estos grupos se llega a presionar o extorsionar a los miembros para que hagan entregas de dinero significativas para la realización de algunas prácticas.