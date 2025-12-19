Veinte maletas con 70.000 medicamentos, pilladas en el control de Tenerife Norte

Agentes de la Guardia Civil adscritos a la Sección Fiscal del Aeropuerto de Tenerife Norte, en colaboración con funcionarios de Aduanas y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido más de 70.000 medicamentos ocultos en 20 maletas facturadas en este aeropuerto.

Como resultado de la actuación, han sido investigadas cinco personas —tres hombres de 83, 21 y 27 años y dos mujeres de 85 y 55 años— como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilegal de medicamentos, y de otro contra la Seguridad Social.

La actuación se inició durante los controles rutinarios de equipajes facturados destinados a las bodegas de los aviones. Al ser examinadas mediante escáneres de rayos X, varias maletas levantaron sospechas entre el personal de seguridad, que dio aviso a la Guardia Civil para proceder a su apertura e inspección.

En el transcurso de varias jornadas y diferentes controles, los agentes revisaron un total de 20 bultos correspondientes a pasajeros que viajaban de manera independiente y en distintos vuelos. En su interior localizaron más de 70.000 medicamentos, todos ellos propiedad, en conjunto, de las cinco personas investigadas.

Los fármacos fueron intervenidos al carecer de la documentación exigida para una posible expedición comercial y no contar tampoco con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La Guardia Civil recuerda la importancia del uso responsable de los medicamentos y de respetar los controles sanitarios establecidos. Asimismo, advierte de que la venta, transporte o distribución de fármacos sin la debida trazabilidad y supervisión de las autoridades sanitarias puede suponer un grave riesgo para la salud pública y conllevar sanciones administrativas o penales.