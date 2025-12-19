Un preso agrede a un funcionario de prisiones en Tenerife II
El sindicato Tu Abandono Me Puede Puede Matar (TAMPM) reclama más centros para reclusos con problemas psiquiátricos
Un funcionario de prisiones destinado en el centro penitenciario Tenerife II sufrió una agresión en la mañana de este viernes, 19 de diciembre, por parte de un recluso en circunstancias que están en investigación.
La víctima es un jefe de servicio que fue golpeado en el rostro por parte de un preso de nacionalidad española cuando ambos se hallaban en el departamento de Enfermería.
Así lo denunció Nacho Fernández, delegado del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), que representa desde hace años a personal que depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior.
Valoración en el hospital
El afectado fue trasladado a un centro hospitalario para ser valorado de las lesiones después de recibir un fuerte puñetazo por parte de un interno que sufre problemas de salud mental.
El representante de Tu Abandono Me Puede Matar recuerda que en el país hacen falta más centros penitenciarios específicos para reclusos con patologías psiquiátricas.
Y, además, Nacho Fernández insiste en la importancia de que los funcionarios de prisiones tengan una mayor y más adecuada formación para intervenir con presos con enfermedades de salud mental.
