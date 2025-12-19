En estado grave un bañista tras ser rescatado en Puerto de la Cruz
El hombre fue sacado del agua en parada cardiorrespiratoria por los socorristas de Lago Martiánez
Santa Cruz de Tenerife
Un hombre de 67 años ha sido extraído del agua este viernes, 19 de diciembre, en el Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz, con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria, que los socorristas, con la ayuda de un desfibrilador semiautomático, lograron revertir.
Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario trasladó en ambulancia al afectado, con carácter grave, al Hospital Universitario de Canarias.
Agentes de la Policía Nacional y local colaboraron en el dispositivo de emergencia, detallan fuentes del 112 Canarias.
