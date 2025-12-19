Buscan al autor de un robo con fuerza en un bar en Tenerife

Las fuerzas de seguridad buscan al hombre que, en horas de madrugada, accedió a un bar-restaurante situado en la zona costera del municipio de San Miguel de Abona y se llevó el dinero del cambio que había en la caja registradora.

Pasadas las 4:30 horas del 12 de diciembre, el ladrón entró en el establecimiento, que está situado en el centro comercial San Blas, en la urbanización Golf del Sur.

El varón se dirigió a la barra. Después de saltarla, arrancó la caja registradora, donde estaba el dinero del cambio. En esa maniobra, tiró al suelo la pantalla del terminal de punto de venta (TPV), entre otras cosas.

Así se aprecia en un vídeo que la empresa afectada divulgó en redes sociales.

A cara descubierta

Como entró en el local a cara descubierta, utilizó su camiseta para taparse el rostro, al menos de forma parcial.

Sin embargo, las imágenes captadas por otras cámaras de videovigilancia de la zona turística permiten identificar al presunto autor.

Algunas personas indicaron que se trata de un delincuente común, al que presuntamente se le atribuyen otros robos en viviendas, locales o vehículos de la zona comprendida entre Golf del Sur y el pueblo de Los Abrigos, en Granadilla de Abona.

De hecho, guardias civiles tratan de determinar si lo han detenido en ocasiones anteriores por delitos contra el patrimonio.

Los responsables del bar asaltado el pasado 12 de diciembre presentaron denuncia ante el puesto principal de Granadilla de Abona y han entregado las imágenes a los agentes con el objetivo de que la infracción penal pueda ser esclarecida.