Localizan sin vida a un hombre que hacía barranquismo en Canarias
Los equipos de emergencia hallaron este jueves el cuerpo del varón, de unos 50 años, en Gran Canaria
Los servicios de emergencias han localizado este jueves sin vida al hombre, de unos 50 años, que practicaba barranquismo en Charcos de Salao, zona próxima a la carretera que une los municipios de Artenara y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria.
La víctima fue localizada sobre las 13:10 horas en un zona de difícil acceso cerca del barranco de Pino Gordo.
El varón, que llevaba vestimenta de neopreno, fue visto por última vez en la jornada de ayer miércoles y su vehículo se ha encontrado en el lugar.
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, efectivos de la Policía Local de La Aldea, la Guardia Civil y Protección Civil participaron en el operativo de búsqueda del deportista, quien era asiduo a hacer barranquismo y conocía bien la zona.
