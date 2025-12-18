Detenido tras una peligrosa persecución de 35 kilómetros en Tenerife

Policías locales de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la mañana de este miércoles a un hombre con historial delictivo tras una persecución de 35 kilómetros por calles y carreteras de hasta cinco municipios de la Isla.

La huida del delincuente comenzó en el Distrito de Ofra de la capital y acabó en el núcleo de Punta Prieta, en Güímar, después de numerosas maniobras temerarias y cambios de sentido para tratar de despistar a los agentes.

El coche mal aparcado

Todo comenzó cuando una patrulla del cuerpo de seguridad capitalino detectó que había un coche mal aparcado en la Avenida Príncipes de España, muy cerca de la rotonda del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Al consultar las bases de datos, los funcionarios detectaron que el turismo, un Seat Ibiza, carecía de seguro obligatorio y no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Cuando se dirigían a identificar a los ocupantes, el conductor emprendió la fuga a toda velocidad en dirección al barrio de Taco. Y ahí comenzó una peligrosa carrera en la que el acusado adoptó una actitud muy violenta para no ser capturado.

Hacia el Sur

Identificado como J.M.G.A. y con varias órdenes de búsqueda y detención dictadas por juzgados de Tenerife, giró a la altura de Las Moraditas y se incorporó a la autopista del Norte (TF-5) hacia la capital tinerfeña. Y poco después se desvió hacia la vía que pasa por delante del cementerio de Santa Lastenia.

Su siguiente maniobra consistió en acceder a los carriles de la autopista del Sur (TF-1) en dirección a Santiago del Teide. A toda velocidad circuló hasta la zona de Tabaiba, en el municipio de El Rosario. En la rotonda para acceder a dicho núcleo, el delincuente realizó varias maniobras para tratar de despistar a los policías locales.

Al no conseguirlo, accedió de nuevo a la autopista, pero esta vez en sentido a Santa Cruz de Tenerife. Al llegar a la altura de Añaza, se salió de la TF-1 para cambiar de sentido y volver hacia Adeje por la misma vía.

Bloquearon el paso en El Tablero

Pero, segundos después, se desvió y cogió la vía rápida que permite el acceso hasta el barrio de El Tablero (Santa Cruz). En la rotonda de acceso a la carretera general del Sur (TF-28), otro vehículo radiopatrulla de la Policía Local le cortaba el paso, por lo que el conductor frenó de forma brusca.

Y, cuando dio marcha atrás, golpeó en una pierna a uno de los agentes municipales que se había bajado del coche oficial para intentar interceptarlo.

Desde ese punto, J.M.G.A. condujo en sentido contrario y a toda velocidad hacia la autopista del Sur otra vez. En ese recorrido, estuvo a punto de embestir de frente a otro vehículo de la Policía Local.

Hasta Punta Prieta

Ya entonces eran dos los coches del cuerpo de seguridad que participaban en la persecución. En su fuga por la TF-1, el ahora arrestado efectuó varias maniobras para provocar un accidente a los funcionarios, como frenazos bruscos o conducción en zig-zag. Así cruzaron por los municipios de Candelaria y Arafo.

Tras pasar por los túneles de Güímar, se desvió en la salida de Punta Prieta-La Caleta, donde fue interceptado. Dio marcha atrás y causó daños materiales en uno de los vehículos radiopatrullas.

El hombre se resistió de forma violenta, por lo que tuvo que ser reducido y engrilletado en el suelo. Los policías verificaron que tampoco tenía permiso de conducir.