Dos empleados de un hotel de Tenerife, detenidos por robar más de 100.000 euros de la caja de la discoteca
Los dos empleados, con contratos de larga duración en el establecimiento en Adeje, anulaban las comandas y se repartían el dinero en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a dos hombres, de 58 y 52 años de edad, que habrían sustraído más de 100.000 euros de la recaudación del disco-bar del hotel de Tenerife donde trabajaban, acusados de un delito continuado de apropiación indebida y estafa agravado por la elevada cuantía sustraída.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por los responsables del establecimiento hotelero, situado en la zona costera de Adeje. Así, según comunicaron a los agentes, una auditoría interna habría detectado la posible sustracción de, aproximadamente, 100.000 euros procedentes de la recaudación del disco-bar del establecimiento.
Las anomalías señalaban directamente a dos empleados con contratos de larga duración en la empresa. Una vez recabadas las pruebas necesarias, los agentes procedieron a su detención.
El modus operandi detectado reveló que los trabajadores, una vez que recibían las comandas de los clientes y el cobro del importe en efectivo, anulaban dichas operaciones en el sistema informático del local. Con ello, trataban de evitar que los responsables detectaran irregularidades en el balance diario, repartiendo entre ambos el dinero al final de la jornada.
Este delito se habría cometido de forma continuada durante dos años, por lo que la cuantía total sustraída a las arcas de la empresa supera los 100.000 euros. Los detenidos, por su parte, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
