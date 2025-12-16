Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidas tres personas por robar en el interior de un coche en Masca y darse la fuga

Están acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de conducción temeraria

Un momento de la intervención policial.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Buenavista del Norte han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de conducción temeraria.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos cuando unos turistas denunciaron haber sido víctimas de un robo en el interior de su vehículo de alquiler, en la zona de Masca.

Las víctimas pudieron facilitar la descripción del vehículo de los supuestos autores y a partir de ahí los agentes iniciaron la búsqueda minutos después de ocurrir los hechos, pudiendo localizar a los acusados, que circulaban a gran velocidad y con maniobras evasivas e invadiendo el carril contrario.

Un momento de la intervención.

Así, en colaboración con la Policía Local de Buenavista del Norte se dispuso un dispositivo para interceptarlos.

Los acusados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares y los efectos sustraídos han sido recuperados y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto a los propios detenidos.

