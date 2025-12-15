Requisan 2.500 juguetes inseguros en tiendas de La Laguna

Policías locales de La Laguna han intervenido 2.579 juguetes que no cumplían la normativa en materia de seguridad para la infancia en tres dispositivos desarrollados durante la primera quincena de este mes en diferentes comercios. Además, han levantado 145 actas.

Tales acciones de los agentes están enmarcadas dentro de la campaña Juguete Seguro, que impulsa el Ayuntamiento de cara a proteger a los niños que reciben regalos durante las próximas semanas, tanto en Navidad como en el Día de Reyes.

Los registros se han realizado en varias tiendas. La primera en la que se actuó fue en una en el barrio de Finca España. En ese negocio, los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal requisaron 1.709 artículos y levantaron 59 actas.

La iniciativa está impulsada por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la Jefatura de la Policía Local, a cargo del subcomisario Jesús González. En estos casos, primero hay una fase de investigación por parte de policías locales de paisano, que elaboran un mapa de enclaves en los que se puedan vender juguetes que no cumplan con la normativa europea y española. Y después se lleva a cabo la intervención, con funcionarios de uniforme, donde se hace una inspección ocular.

Analizan el marcado de la Comunidad Europea (CE), la identificación del producto, las advertencias, la edad recomendada para el uso, instrucciones y la coincidencia entre el empaquetado y el efecto que está dentro. Por ejemplo, la legislación establece que el marcado tiene que ser «visible, legible e indeleble»; es decir, que se pueda ver, que esté en español, en este caso, y que no se borre con facilidad.