La Policía Nacional detiene al autor de un incendio ocurrido en un hostal de Arona
El apresado es un extranjero de 64 años
Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un incendio ocurrido en un hostal situado en el centro comercial Magalí de Arona.
El fuego tuvo lugar a mediados del mes de noviembre, desplazándose hasta el lugar diferentes dotaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, quienes procediendo a la evacuación y asistencia de aproximadamente 70 personas.
Gracias a las labores de investigación realizadas, los agentes pudieron constatar la existencia de diversos indicios que apuntaban a un origen intencionado del incendio. Finalmente, se identificó y detuvo al presunto responsable, un ciudadano extranjero de 64 años, al que se le imputa la comisión de un delito de incendio.
El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policia.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
