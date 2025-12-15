Herido un hombre tras ser atropellado en Tenerife

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras ser atropellado en la vía de servicio de la TF-5 a Los Naranjeros, en el municipio de Tacoronte.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el aviso se produjo a las 08:48 horas y en él se solicitaba atención sanitaria para un varón atropellado por un turismo.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado y lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Policía Local y la Guardia Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron las diligencias oportunas; mientras que miembros del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.