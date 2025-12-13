Policías locales salvan a una joven que intentó tirarse a una autopista en Tenerife

Policías locales de La Laguna salvaron la vida a una mujer antes de que se precipitara a la autopista Tenerife Norte (TF-5) durante la noche del pasado jueves. Los agentes se abalanzaron sobre la ciudadana y evitaron que cayera a los carriles en sentido a Santa Cruz.

Los hechos ocurrieron a las 21:15 horas, cuando los agentes del Grupo 2 de dicho cuerpo de seguridad estaban a punto de terminar su turno.

Desde la sala operativa del 1-1-2recibieron un aviso desde el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en el que informaban de que había una persona en el puente peatonal que cruza dicha autopista desde la zona del complejo sanitario hacia Taco y que, al parecer, tenía tendencias suicidas.

Varias unidades

Hasta la citada estructura se dirigieron las diferentes patrullas que estaban disponibles y la primera que llegó fue la unidad de Atestados.

Dichos funcionarios comprobaron que en la parte alta del puente había una mujer joven, que estaba sentada en la barandilla y tenía los pies hacia el vacío. Es decir, estaba en disposición de saltar hacia la Autopista.

Otros policías locales pararon la circulación por los tres carriles en sentido descendente hacia la capital tinerfeña, para que no pasaran por debajo del puente peatonal.

La joven no respondía

Tres de los agentes municipales accedieron al puente peatonal y se acercaron a la joven. Intentaron interactuar con la ciudadana, pero no era posible, pues no hablaba ni respondía a las indicaciones de los funcionarios.

Poco a poco, los integrantes del cuerpo de seguridad se aproximaron un poco más hasta la chica, a unos dos metros y medio.

En un momento dado, ante la posible precipitación, los policías locales se abalanzaron sobre la mujer y lograron en el último momento sujetarla e introducirla de nuevo en la pasarela peatonal.

Traslado al HUC

Una vez que se garantizó la seguridad de la persona, sus compañeros reabrieron los carriles de la autopista y la joven fue trasladada al departamento de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) para su valoración y atención.