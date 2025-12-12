Rescatada con heridas leves la persona arrastrada por el mar en Arona
Unos bomberos se lanzaron al agua para su rescate y la mantuvieron a flote hasta que la embarcación de Salvamento los trasladó al muelle de Los Cristianos
Una persona que cayó al mar este viernes arrastrada por una ola en Arona, en Tenerife, ha sido rescatada con heridas carácter leve.
Fuentes del 112 Canarias detallan a EFE que a las 15:50 horas se recibieron varias llamadas alertando de la caída de una persona al mar.
Fueron activados un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Salvamento Marítimo y Servicio de Urgencias Canario.
Finalmente, dos bomberos se lanzaron al agua y mantuvieron a flote a la persona hasta que una embarcación de Salvamento los trasladó al muelle de Los Cristianos, donde fue atendida por erosiones de carácter leve.
Alerta
Canarias se encuentra desde este viernes en situación de alerta por lluvias, fenómenos costeros, vientos y oleaje en todo el archipiélago por el paso de la borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones de hasta 100 litros por metros cuadrado en doce horas, rachas de viento de entre 70 y 100 km/h y olas de hasta 9 metros.
