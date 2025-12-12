Un motorista herido tras una colisión en Tenerife

Un motorista de 30 años ha resultado herido este viernes, 12 de diciembre, tras sufrir un accidente en la TF-1, en el punto kilométrico 63, a la altura de San Miguel de Abona.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a las 15:25 horas recibía la alerta del choque entre un turismo y una motocicleta, precisando asistencia sanitaria para el ocupante de la segunda.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista, que presentaba lesiones en miembro superior de carácter moderado y la trasladó a Hospiten Sur.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y el personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras limpió la vía.