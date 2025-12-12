Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista herido tras una colisión en Tenerife

El afectado sufrió lesiones de carácter moderado y fue trasladado a Hospiten Sur

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 30 años ha resultado herido este viernes, 12 de diciembre, tras sufrir un accidente en la TF-1, en el punto kilométrico 63, a la altura de San Miguel de Abona.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a las 15:25 horas recibía la alerta del choque entre un turismo y una motocicleta, precisando asistencia sanitaria para el ocupante de la segunda.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista, que presentaba lesiones en miembro superior de carácter moderado y la trasladó a Hospiten Sur.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y el personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras limpió la vía.

