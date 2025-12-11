Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo la evolución de la borrasca Emilia en CanariasManifestación de taxistas en Santa CruzMaría Corina MachadoHuelga de médicos en CanariasAbsentismo laboral
instagramlinkedin

Retenciones por una colisión múltiple en la TF-5

El 112 pide precaución a los conductores

Colas en la autopista por un accidente.

Colas en la autopista por un accidente. / @carreterasTF

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una colisión múltiple ocurrida durante la tarde de este jueves, 11 de diciembre, ha dejado fuertes retenciones en la autopista del Norte de Tenerife (TF-5). El siniestro, según informa el 112 Canarias, se ha producido a la altura de Padre Anchieta, en sentido norte.

En el lugar han intervenido el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife. El personal del SUC atendió a una mujer con heridas de carácter leve que no requirió traslado a un centro sanitario.

Noticias relacionadas y más

El 112 pide precaución a los conductores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents