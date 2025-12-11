Retenciones por una colisión múltiple en la TF-5
El 112 pide precaución a los conductores
Una colisión múltiple ocurrida durante la tarde de este jueves, 11 de diciembre, ha dejado fuertes retenciones en la autopista del Norte de Tenerife (TF-5). El siniestro, según informa el 112 Canarias, se ha producido a la altura de Padre Anchieta, en sentido norte.
En el lugar han intervenido el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife. El personal del SUC atendió a una mujer con heridas de carácter leve que no requirió traslado a un centro sanitario.
