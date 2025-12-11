Un herido al volcar un vehículo en María Jiménez

Un hombre ha resultado herido tras volcar el vehículo en el que circulaba en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la zona de María Jiménez.

Según informa el 112 Canarias, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha trasladado a la persona afectada a un centro hospitalario para su valoración.

El herido tuvo que ser liberado del vehículo por los efectivos de Bomberos de Tenerife.

En este dispositivo de emergencias también participaron miembros de Protección Civil y la Policía Local.